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25.03.2020 09:41
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Жена Павла Мамаева опровергла переезд в другую страну

Текст: Максим Домчев

Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана назвала шуткой слова о готовящемся переезде их семьи в другую страну.

Ранее во время общения с подписчиками в Instagram своей жены Мамаев заявил о том, что его семья готовится к переезду. Многие сразу же подумали о том, что футболист решил перебраться в один из европейских чемпионатов.

Однако все сказанное игроком "Ростова" оказалось всего лишь шуткой. Один из подписчиков решил уточнить, в какую же страну решили переехать Алана и Павел Мамаевы, на что получил ответ: "Это была шутка".

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В текущий момент Мамаев имеет контракт с футбольным клубом "Ростов", в который он перешел после освобождения из колонии, где отбывал срок за серию драк в Москве. В сентябре 2019 года вместе с другим фигурантом дела Александром Кокориным он вышел на свободу по УДО.

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