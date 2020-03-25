В Челябинске анализ на коронавирус будут делать прямо в аэропорту

В Челябинске пункт сдачи тестов на коронавирус для вернувшихся из-за рубежа туристов будет организован прямо в аэропорту. Об этом в среду на брифинге в правительстве региона рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

- До конца марта ожидается возвращение еще около 57 тысяч российских туристов из-за рубежа, - пояснила чиновница. - Теперь для всех прилетевших пункт сдачи тестов на коронавирус будет организован прямо в челябинском аэропорту. В самолет по новым правилам будет заходить не только представитель аэропорта, но сотрудник транспортной полиции, чтобы проговаривать весь последующий алгоритм действий и сразу ориентировать пассажиров на прохождение теста и карантина. Это избавит врачей от последующего посещения пассажиров на дому.

Новые тест-системы для проведения дополнительных анализов по коронавирусу должны доставить в регион во второй половине дня. А ближе к вечеру пункт сдачи тестов будет организован в аэропорту. Кроме того, принято решение подключить к проведению анализов областной СПИД-центр. За прошедшие сутки челябинским управлением Роспотребнадзора было проведено уже 800 (!) анализов. К счастью, все пробы оказались отрицательными.

На утро 25 марта официальное подтверждение получили пять случаев заражения коронавирусом в Челябинской области. К заболевшему туристу из Миасса, вернувшемуся из Испании, добавилась челябинская семья, побывавшая в Италии - мама, папа, бабушка и дочь.

Еще два условно положительных теста вчера получены от челябинца вернувшегося из Великобритании, и горожанки, побывавшей в Чехии. Но официального подтверждения их диагнозов из центра вирусологии и биотехнологии Новосибирска пока нет.

Для всех прибывших организована выдача больничных по онлайн-заявкам. За последние сутки его получили 98 человек.