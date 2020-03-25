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25.03.2020 08:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пять случаев заражения COVID-19 подтверждены в Челябинске

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Четыре из шести условно положительных тестов на коронавирус подтверждены в Челябинске. Данные на заболевших пришли ночью из центра вирусологии и биотехнологии Новосибирска, сообщили в среду в минздраве региона.

- Все четыре случая, ранее выявленные в Челябинске получили подтверждения, - пояснили в минздраве. - Это одна семья: мама, папа, бабушка и дочь. Напомним, пациенты находятся в восьмой больнице в инфекционном отделении под наблюдением врачей.

Как уже сообщала "РГ", 21 марта получил официальное подтверждение первый случай коронавируса на территории Челябинской области. Заболевшим оказался молодой житель Миасса, вернувшийся из Испании. В этот же день власти сообщили об условно положительных тестах, полученных от семьи челябинцев, побывавшей в Италии. Именно их диагноз был подтвержден сегодня ночью.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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Кроме того, условно положительные тесты вчера получены от челябинца вернувшегося из Великобритании, и горожанки, побывавшей в Чехии. Но официального подтверждения их диагнозов пока нет.

До конца марта ожидается возвращение еще около 57 тысяч российских туристов из-за рубежа. Теперь для всех прилетевших пункт сдачи тестов на коронавирус будет организован прямо в челябинском аэропорту. В самолет по новым правилам будет заходить не только представитель аэропорта, но сотрудник транспортной полиции, чтобы проговаривать весь последующий алгоритм действий.

Сегодня в регион доставят новые тест-системы, чтобы проводить дополнительные анализы по коронавирусу на базе областного СПИД-центра. За прошедшие сутки челябинским управлением Роспотребнадзора проведено 800 анализов - все пробы отрицательные, отметили в ведомстве. 98 человек оформили больничные по он-лайн заявкам на прохождение карантина.

Соблюдение карантина теперь кроме врачей будет проверяться участковыми уполномоченными полиции, отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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