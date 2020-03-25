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25.03.2020 08:16
Рубрика: Экономика

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

Текст: Ольга Игнатова
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

С такой инициативной, как сообщают РИА Новости, выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Свое предложение он уже направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

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По мнению парламентария, люди, которые подпадают под карантин, находятся дома. Естественно, что они более активно начинают пользоваться коммунальными услугами. Соответственно и счета возрастают. А вот доходы - напротив.

"Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации", - говорится в письме депутата. Освобождение от коммуналки - временная мера, она должна действовать до окончания особого режима, введенного с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

По информации Роспотребнадзора, на 24 марта в России было подтверждено 495 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписаны по выздоровлению пять человек: во одному в Московской и Кемеровской областях и три в Красноярском крае. Всего выздоровели 22 человека, из них 19 граждан России, два гражданина КНР, и один итальянец.

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