Самая редкая "шестерка": советский седан для Канады

Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал о редком ВАЗ-2106. К нему в руки попала модификация модели с индексом -037 (так называемая "канадка"). Уникальная "шестёрка" красного цвета сохранилась в великолепном состоянии до наших дней.

ВАЗ-2106-037 поставлялась в Канаду с 1978 по 1983 годы. Седан в Северную Америку из СССР доставляли грузовыми судами через океан. Экспортом занималась компания "Lada Cars of Canada" и на территории страны работало 43 дилерский центра Lada.

В первую очередь канадская версия отличалась массивными пластиковыми энергопоглощающими бамперами со встроенной в них оптикой, в передних и задних дверях установлены брусья жесткости.

Кроме того, секция указателей поворота задних фонарей стала красной, а в задние боковые катафоты были встроены лампочки, которые вместе с указателями поворота на передних крыльях выполняли функцию габаритных огней при включении ближнего света. В салоне появилось предупреждающее табло о непристегнутых ремнях безопасности и сигнализатор Check Engine.

Наконец, все седаны оснащались системой снижения токсичности и доработанной тормозной системой. В качестве опций предлагались люк на крыше, кожаная оплетка рулевого колеса, деревянная или обтянутая кожей ручка КП, AM/FM радио, литые диски и коврики.

Напомним, ВАЗ-2106 выпускался в период с 1976 по 2006 годы и являлся модернизированной версией ВАЗ-2103. За 30 лет "шестёрка" разошлась тиражом свыше 4,3 млн автомобилей.