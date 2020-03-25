Трамп призвал граждан США выйти на работу для спасения экономики

Американцам следует вернуться к работе для спасения экономики, несмотря на распространение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Хозяин Белого дома напомнил, что из-за гриппа умирают тысячи людей, однако это никогда не становилось причиной "отключения" страны. "Еще больше людей мы теряем в авариях, но не просим автопроизводителей прекратить делать машины", - цитирует РБК американского лидера.

Люди умирают от коронавируса, но гораздо больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии, отметил Трамп, подчеркнув, что США "не были созданы, чтобы оставаться без работы".

Ранее стало известно, что впервые за время с момента избрания президентом рейтинг Дональда Трампа превысил на 3% его антирейтинг. По данным американского института общественного мнения Gallup, этот рост произошел на фоне активной борьбы администрации Белого дома с коронавирусом. Согласно опросам, деятельность президента одобряют 49% опрошенных, а не одобряют 45%.