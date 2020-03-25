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Текст:   Татьяна Замахина 
11:02 25.03.2020

В профильном комитете Госдумы оценили идею временной отмены платежей за ЖКУ

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Всех граждан поголовно освобождать от уплаты коммунальных платежей нецелесообразно. Об этом заявили в Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, комментируя идею на эту тему.

Фото: AP
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Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил на период карантинных мер из-за коронавируса освободить россиян от коммунальных платежей. Ведь многие граждане находятся дома: соответственно, счета возрастают, а доходы - напротив.

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев (ЕР) напомнил, что доходы у россиян разные, и поголовная отмена нецелесообразна. К тому же, есть экономические доводы.

- Если мы сегодня прекратим платить за жилищно-коммунальные услуги, то предприятия, в том числе региональные, окажутся без финансовых средств, - цитирует депутата RT. - И, как снежный ком, люди, работающие в отрасли, останутся без заработной платы, без доходов.

Фото: Анна Кондратьева
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Качкаев предложил другой вариант вместо приостановки начисления коммунальных платежей: рассмотреть возможность снижения планки субсидирования.

Сейчас оно предоставляется, если человек тратит 22% на коммунальные услуги. Сверх этой планки государство субсидирует. Возможно, стоит установить ее на 10%, отметил парламентарий. Он привел пример Москвы, где предельный объем трат на ЖКХ 5%. "То есть, если ты тратишь на жилищно-коммунальные услуги больше, чем 5% семейного дохода, то ты получаешь субсидии от правительства Москвы", - пояснил Качкаев. Этим опытом можно воспользоваться во всей стране.

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