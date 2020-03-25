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25.03.2020 05:59
Рубрика: Власть

Конституция - суть поправок

Российская газета - Неделя № 64(8118)
Предыдущий номер "РГ-Недели" вышел особенным - первые 15 полос в нем посвящены поправкам в Конституцию. Мы рассказали о наиболее значимых изменениях, вызвавших наибольший интерес в российском обществе.

Новые нормы касаются социальных гарантий, доступной и качественной медицины, защиты трудовых прав граждан, семейных ценностей, суверенитета, перераспределения полномочий в системе публичной власти, а также науки, культуры, истории и сохранения природного богатства страны. Как это сформулировано в самом законе и что все это означает, изложено понятным языком и компетентно.

Свои комментарии по ключевым новеллам дали президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сенатор Константин Косачев и другие авторитетные люди. Отдельное внимание уделено поправке депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предложила дать действующему президенту возможность вновь избираться на этот пост после обновления Конституции.

Фото: РИА Новости
Самые значимые поправки в Конституцию, вызвавшие наибольший интерес в обществе

Номер газеты вышел 13 марта, а 17 марта Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования, которое определит судьбу поправок, на 22 апреля. В случае неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом голосование может быть перенесено на более поздний срок (закон это позволяет). "На первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан", - заявил Путин. В любом случае каждому из нас предстоит ответить на важный вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Именно таким образом вопрос будет сформулирован в бюллетене. Читайте и принимайте решение.

Власть Позиция Изменения в Конституцию РФ

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