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25.03.2020 09:07
Рубрика: Видео

Видео: в Индии автомобиль врезался в кавалькаду мотоциклистов

Текст: Вадим Давыденко

В жизни, как и в индийском кино, смешное постоянно соседствует со страшным, а радостное с печальным. Только что ты пел и танцевал, а вот теперь уже плачешь, а потом наоборот.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть этот 30-секундный ролик, в котором есть и элементы роуд-муви, и комедия, и трагедия. Начинается все на мажорной ноте: прекрасным солнечным утром процессия из полутора десятков мотоциклистов выезжает из деревни явно на какое-то торжественное мероприятие. Все молоды, уверены в себе, веселы, и не ленятся давить на клаксон: эгегей, посторонись, пешеход!

Они настолько веселы, что не обращают внимание на то, как через 300-400 метров их проселочная грунтовка, второстепенная по определению дорога, вдруг примыкает к главной, более широкой и асфальтированной. А по ней на приличной скорости мчится автомобиль, водитель которого тоже молод и весел. И который не успевает нажать на педаль тормоза, увидев внезапно выехавшую со второстепенной дороги мотоколонну.

Последнее, что попало в объектив смартфона, на который велась съемка, это разлетающиеся в разные стороны, как кегли в боулинге, мотоциклы. И ботинок, слетевший с ноги одного из байкеров и улетевший высоко в небо.

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#видео #авто