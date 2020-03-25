Видео: в Индии автомобиль врезался в кавалькаду мотоциклистов

В жизни, как и в индийском кино, смешное постоянно соседствует со страшным, а радостное с печальным. Только что ты пел и танцевал, а вот теперь уже плачешь, а потом наоборот.

Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть этот 30-секундный ролик, в котором есть и элементы роуд-муви, и комедия, и трагедия. Начинается все на мажорной ноте: прекрасным солнечным утром процессия из полутора десятков мотоциклистов выезжает из деревни явно на какое-то торжественное мероприятие. Все молоды, уверены в себе, веселы, и не ленятся давить на клаксон: эгегей, посторонись, пешеход!

Они настолько веселы, что не обращают внимание на то, как через 300-400 метров их проселочная грунтовка, второстепенная по определению дорога, вдруг примыкает к главной, более широкой и асфальтированной. А по ней на приличной скорости мчится автомобиль, водитель которого тоже молод и весел. И который не успевает нажать на педаль тормоза, увидев внезапно выехавшую со второстепенной дороги мотоколонну.

Последнее, что попало в объектив смартфона, на который велась съемка, это разлетающиеся в разные стороны, как кегли в боулинге, мотоциклы. И ботинок, слетевший с ноги одного из байкеров и улетевший высоко в небо.