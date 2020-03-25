Роскосмос выберет четыре района для возвращения "Орла" с Луны

Для приземления после полета на Луну нового пилотируемого корабля "Орел" госкорпорация "Роскосмос" выберет на территории России четыре района.

По информации на сайте госзакупок, они будут сухопутными, также требуется один резервный район, расположенный близко к северной широте 51,6 градуса с разнесением по широте от десяти до 20 градусов.

Все эти территории должны находиться над уровнем моря не более 500 метров в безлюдной, безлесной и равнинной местности, без непроходимых болот и опасных сооружений.

На разработку эскизного проекта по созданию комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилоотируемого транспортного корабля (ВА ПТК) до 15 ноября 2020 года будет израсходовано около 103 миллионов рублей.

Первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в августе-сентябре 2023 года с космодрома Восточный. В 2025 году полет к Международной космической станции должен быть пилотируемым. В 2028 году летные испытания "Орла" намечено завершить, а через год он должен облететь Луну.

Российские космонавты смогут ступить на ее поверхность в 2030 году.