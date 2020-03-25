Врач рассказала, почему коронавирус затрудняет выработку иммунитета

Специалисты выделяют два варианта циркуляции коронавируса. Эта особенность может объяснить сложность выработки иммунитета от заболевания.

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в ходе пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн.

По ее словам, "в связи с расшифровкой генома, с секвенированием вируса" наблюдается циркуляция так называемых S-варианта и L-варианта коронавируса. Инфекционист предположила, что эти два вируса не имеют перекрестного иммунитета.

При этом Елена Малинникова отметила, что стойкость иммунитета можно оценивать лишь после основного периода эпидемии. А о том, насколько длительной окажется эпидемия, пока судить рано.

"Скорее всего, это можно как-то просчитывать, что 100 дней, но прогноз - дело не очень хорошее", - цитирует ее агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что распознать коронавирус иммунной системе мешает особенность его воздействия на организм. COVID-2019 подменяет важные для клетки молекулы белками своей "короны".