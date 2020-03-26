Полиция назвала фейком сообщения об облаве на детей в регионах

В администрациях и УМВД сразу нескольких регионов - Курской, Тверской, Костромской и других областей - объявили фейком разосланные сообщения о патрулирующих торговые центры и другие общественные места правоохранителях.

В сообщениях, заполонивших так называемые родительские чаты, сказано, что с 24 марта на улицах, в магазинах, ТЦ и транспорте будут работать патрули. Они будут штрафовать родителей тех детей, которые будут находиться в общественных местах без присмотра взрослых.

Эти слухи тут же опровергли власти и силовые структуры, отметив, что за распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности предусматривается штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что в настоящее время у большинства школьников каникулы. В целом же, школы переведены на дистанционное обучение, которое или уже идет в регионах, или начнется после каникул.