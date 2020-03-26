На Курилах после мощного землетрясения зафиксировали 80 афтершоков

Более 80 повторных сейсмических толчков было зафиксировано на Курилах после вчерашнего мощного землетрясения, произошедшего у Северных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елены Семеновой.

По ее словам, к 10 утра по местному времени зарегистрирован 81 афтершок. Магнитура самого сильного составила 5,8, он произошел в 4-21 утра 26 марта.

"Его ощутили в Северо-Курильске силой в 3 балла", - сказала она.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло 25 марта примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 230 километрах от курильского острова Онекотан. В Северок-Курильск пришла волна цунами 50 сантиметров, местных жителей эвакуировали. Подземные толчки ощутили силой до 5-6 баллов ощутили в нескольких районах Камчатки.