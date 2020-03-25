Новости

Пять случаев заражения COVID-19 подтверждены в Челябинской области 08:56
В странах Евросоюза возросли продажи поддельных лекарств в интернете 08:51
В Приморье снизят налоги для туротрасли и сферы услуг 08:43
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей 08:16
Медики рассказали о новом «скрытом» симптоме коронавируса 08:15
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов 08:11
Lada от украинского ЗАЗа: появились первые фото 08:08
Высота волны цунами у Северо-Курильска составила полметра 08:06
В Приморье на борьбу с коронавирусом направят 500 миллионов рублей 07:56
Новая Зеландия перешла на чрезвычайное положение из-за COVID-19 07:49
Первые волны цунами подошли к Северо-Курильску 07:45
В Нижнем Новгороде иномарка столкнулась с рейсовым автобусом 07:45
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек 07:29
Сахалинский ЗАГС изменил режим работы из-за коронавируса 07:22
В колониях Приморья будут шить марлевые маски 07:17
В КНР за сутки зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом 07:13
Жителей острова Парамушир начали эвакуировать из-за угрозы цунами 07:09
В Якутии число зараженных коронавирусом выросло до 10 07:06
В Северо-Курильском районе объявлена тревога цунами 06:58
Трамп призвал граждан США выйти на работу для спасения экономики 06:26
Reuters сообщил о возобновлении выпуска самолетов Boeing 737 MAX 06:09
Около 380 россиян вылетели спецрейсом из Индии в РФ 05:56
Два работника приморской компании заразились коронавирусом за границей 05:24
Трамп поддержал перенос Олимпиады на год 05:11
Байден призвал не отменять съезд Демократической партии США из-за коронавируса 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
25.03.2020 08:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Высота волны цунами у Северо-Курильска составила полметра

Текст: Юлия Гарднер

Высота подошедшей к городу Северо-Курильску волны цунами составила 50 сантиметров, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области. Жертв и разрушений нет.

"Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности. Решение об отмене тревоги специалисты будут принимать после начала отлива", - говорится в сообщении.

Жителей острова Парамушир начали эвакуировать из-за угрозы цунами

Напомним, тревога цунами возникла после землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло в Тихом океане на глубине 250 километров. Подземные толчки ощутили на острове Парамушир и в нескольких районах Камчатки.

Жители Северо-Курильска эвакуированы на возвышенность. Оперативные службы обследуют здания и важные объекты на предмет разрушения. Уже известно, что повреждены стояки печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в Центральной районной больнице.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Жителей острова Парамушир начали эвакуировать из-за угрозы цунами
Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству
МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад