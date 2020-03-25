Высота волны цунами у Северо-Курильска составила полметра

Высота подошедшей к городу Северо-Курильску волны цунами составила 50 сантиметров, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области. Жертв и разрушений нет.

"Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности. Решение об отмене тревоги специалисты будут принимать после начала отлива", - говорится в сообщении.

Напомним, тревога цунами возникла после землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло в Тихом океане на глубине 250 километров. Подземные толчки ощутили на острове Парамушир и в нескольких районах Камчатки.

Жители Северо-Курильска эвакуированы на возвышенность. Оперативные службы обследуют здания и важные объекты на предмет разрушения. Уже известно, что повреждены стояки печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в Центральной районной больнице.