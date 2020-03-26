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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С делами не управился

Бывший чиновник отправится в колонию за растрату
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 65(8119)
Бывший управделами администрации Алтайского края Алексей Белобородов признан виновным в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

"РГ" рассказывала об этом уголовном деле, которое было возбуждено в конце декабря 2018 года (N 292 за 27.12.2018). Следствием и судом было установлено, что в 2013 году Алексей Белобородов обратился к знакомому директору ООО "СК "РемСтрой" Евгению Фоканову с предложением: компания становится единственным подрядчиком выполнения работ на объектах и зданиях, подведомственных управлению делами администрации края. Причем делается это в обход конкурсных процедур и других норм закона. За такую щедрую услугу директор строительной компании в 2013-2016 годах отблагодарил Белобородова безвозмездным строительством и ремонтом принадлежащих управделами объектов недвижимости, а также поставкой необходимых для этого стройматериалов. Это обошлось в 3,6 миллиона рублей.

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Самым щедрым "подарком" Белобородову от руководителя строительной фирмы можно считать капитальный двухэтажный гараж в городе-курорте Белокурихе. При обыске на первом этаже обнаружили две купленных в один год иномарки - Nissan Murano и Audi Q7, а также пару снегоходов. Второй этаж предназначался для полноценного отдыха в теплой компании, там был даже бильярдный стол. Гараж гармонично вписался в принадлежащий Белобородову участок вместе с коттеджем, домом для гостей, роскошной баней. Чиновник вообще не стеснялся жить по-барски, на широкую ногу. В Барнауле он обитал за высоким кирпичным забором в двухэтажном особняке, выстроенным на территории реликтового ленточного бора.

- Кроме того, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве Фоканова похитил путем растраты денежные средства на общую сумму более 32 миллионов рублей, выделенные на оплату работ по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий, подведомственных управделами краевой администрации. Эти работы на самом деле не проводились либо проводились по завышенной стоимости. Преступления были выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Суд признал Белобородова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере в виде иного имущества и в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере"). Алексей Белобородов приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафу в четыре миллиона рублей. Также 59-летний осужденный лишен права занимать государственную должность в течение шести лет.

Евгений Фоканов сотрудничал со следствием, получив за это освобождение от наказания за взятку. Ему вынесли приговор за пособничество в растрате: три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и выплатой штрафа в триста тысяч рублей.

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