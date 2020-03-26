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26.03.2020 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске рухнули перекрытия здания, где произошел крупный пожар

Текст: Никита Зайков (Томск)

Частичное обрушение кровли и перекрытий произошло в административном здании на Кирова, 58 в Томске, где около полудня загорелась крыша. Тем временем, по оперативной информации областного ГУ МЧС, в 13:47 пожар был локализован.

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Как передает ТАСС, пострадавших в результате происшествия нет. Сигнал на пульт спасателей поступил в 12:15 по местному времени, на момент прибытия пожарных огонь бушевал в пустотных перекрытиях кровли на площади около тысячи квадратных метров. Часть работников офисного здания покинули его самостоятельно, кого-то пришлось эвакуировать спасателям.

В здании расположены помещения 32 коммерческих и муниципальных организаций, на первом этаже действуют пивоварня и несколько заведений общепита. Всего на тушении пожара задействовано 98 человек и 25 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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