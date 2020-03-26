В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

У побережья Крыма зафиксирован сигнал спасательного буя, который предположительно может исходить от летчика потерпевшего накануне крушение в 50 километрах от Феодосии истребителя Су-27. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Росморрчефлота.

Сегодня рано утром поисково-спасательная операция возобновилась. Она сместилась на несколько десятков километров ближе к Севастополю. С вертолета Ка-52 Черноморского флота зафиксирован сигнал радиомаяка - предположительно он исходит со спасательной резиновой лодки, которая есть на борту истребителя.

- Сейчас в этой точке вертолет барражирует над морем, - сообщили в пресс-службе. - Также поисковые работы ведут восемь судов, в том числе два аварийно-спасательных судна спасательной службы Росморречфлота "Спасатель Демидов" и "Меркурий", три корабля морской пограничной охраны полуострова и три корабля Черноморского флота.

Напомним, вчера вечером в 50 километрах от Феодосии во время планового полета самолет Су-27 Минобороны РФ потерпел крушение. Спасательную операцию осложнили шторм и сильный ветер.