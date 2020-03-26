В Ростове совершил посадку "заминированный" самолет из Москвы

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Ростов-на-Дону и подавший сигнал тревоги, произвел успешную посадку в международном аэропорту Платов.

Информация о минировании лайнера не подтвердилась.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Платов, приземление самолета прошло благополучно, а сообщении о минировании оказалось ложным. Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что 16 марта неизвестные "заминировали" четыре рейса из Москвы в Пермь, Тюмень, Челябинск и Уфу, и один авиарейс из Новосибирска в Москву.