Власти Магнитогорска окажут помощь жителям дома, где произошел взрыв

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главе Магнитогорска Сергею Бердникову организовать работу по определению количества пострадавших, временного размещения людей, а также совместно с ГУ МВД по региону обеспечить охрану имущества граждан в доме, пострадавшем при взрыве бытового газа в Магнитогорске, сообщили в четверг в правительства региона.

- Глава города Сергей Бердников уже находится на месте ЧП, - пояснили в пресс-службе губернатора. - Ему поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также совместно с полицией организовать работу по охране их имущества. Также, региональному минздраву поставлена задача обеспечить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Пожар удалось локализовать уже через час. Глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что возгорание произошло в квартире, где проводился ремонт - устанавливали натяжные потолки. Не исключено, что использовались нагревательные приборы, которые и привели к хлопку газа.

Как уже сообщала "РГ", ЧП произошло на втором этаже пятиэтажного, восьмиподъездного дома на улице Доменщиков, 19. Пострадали не менее шести квартир.

Два человека погибли. По данным минздрава региона, среди пострадавших - двое детей. На место происшествия выехали пять бригад "скорой помощи".