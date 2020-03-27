Госавтоинспекция МВД России приступила ко второму этапу устранения злостных нарушителей правил дорожного движения, за которыми числятся тысячи неоплаченных штрафов с российских дорог. Если первый этап был направлен на тех, кто и проживает, и нарушает в своем регионе, то новый этап касается тех, кто зарегистрирован в одном регионе, а нарушает - в другом.

Злостного лихача поймать нелегко. Нарушать он предпочитает в тех регионах, где его штраф не догонит. Фото: РИА Новости

Примечательно, что по данным, которые выявили в Госавтоинспекции, собственники автомобилей, за которыми числятся тысячи неоплаченных штрафов, проживают в разных регионах. Но их машины совершают нарушения только в Москве и Московской области. Один злостник, проживающей в другом регионе, совершает нарушения в Тверской области. Большинство регионов от таких рекордсменов не страдают.

Надо знать систему наказания в нашей стране, чтобы понять, почему эти злостные нарушители до сих пор катаются по дорогам. Дело в том, что когда нарушение выявляется камерами фотовидеофиксации, то штраф направляется по месту регистрации собственника. Если штраф не оплачивается, то он направляется судебным приставам, которые возбуждают исполнительное производство. Но это происходит в том регионе, в котором проживает собственник. А если его там нет физически, если у него там нет имущества, то пристав взыскать ничего не может. Все это время машина продолжает колесить по дорогам, но даже при остановке такого автомобиля сотрудниками дорожно-патрульной службы водителю предъявить, как правило, нечего. Ведь штрафы выписаны на собственника, а не на водителя, который в данный момент за рулем. И даже машину изъять невозможно за долги по штрафам, поскольку исполнительные производства возбуждены в другом регионе, а не в Москве.

Эта ситуация превратилась даже в своеобразный бизнес со многими льготами. На некоторых собственниках, за которыми числятся тысячи штрафов, стоят на учете в ГИБДД десятки автомобилей. Как правило, они используются в Москве и Московской области в качестве такси.

Операция по борьбе со злостными нарушителями началась более месяца назад. Для начала было установлено, какие машины числятся за ними, затем, где они чаще всего нарушают правила. Какой регион выносит постановления. Выловить тех, кто проживает и нарушает в одном регионе - дело техники. Для чего она и была использована. Машина объявляется в оперативный розыск, как только регистрационный номер проскакивает под одной из камер - а это не только камеры, фиксирующие нарушения - вычисляется, куда машина поедет, и где ее можно безболезненно встретить. По рации информация передается патрульному экипажу, который уже выезжает в примерное место встречи и останавливает такую машину. Сотрудники ДПС устанавливают, что за машиной действительно числиться огромное количество штрафов и на место направляются судебные приставы, которые и изымают автомобиль до погашения долга.

Таким образом, из 19 злостных нарушителей, проживающих и нарушающих в Москве, 13 уже остались без своих машин. Они были отправлены на продажу, для обеспечения погашения долга.

Вот конкретный случай: автовладелец накопил более 2 тысяч штрафов. Его остановили сотрудники ДПС столицы на Рублевском шоссе. Он заблокировал двери. В итоге, чтобы извлечь его из машины, пришлось разбивать стекла. Но это тоже оказалось не простой задачей - стекла были бронированные. В отношении него было оформлено 184 протокола за неуплату штрафов. По остальным сроки истекли. Кроме того, он управлял автомобилем будучи лишенным прав, за что был арестован. Однако, буквально через месяц он снова попался в руки сотрудников ДПС. И на этот раз судья арестовал его на 15 суток. А так как штрафы не были заплачены, то машина ушла в руки приставов и была выставлена на торги.

К сожалению, выявление злостных неплательщиков штрафов, которые проживают в другом регионе, невозможно без оперативного реагирования местных приставов на сообщения Госавтоинспекции. Известно, что транспортное средство должника передвигается по Москве. Но чтоб его задержать, в соответствии с исполнительным производством, требуется, чтобы местные приставы дали поручение московским приставам. То есть оформили розыскные задания. Пока этих заданий нет, сотрудники ГИБДД не имеют возможности принятия жестких мер к лихачам.

У некоторых владельцев, за которыми числятся тысячи штрафов, на учете в ГИБДД десятки автомобилей. Часто они используются в Москве как такси

Как только такое задание поступит, и столичные приставы смогут изъять автомобиль, Госавтоинспекция тут же его им предоставит. Почти на блюдечке.

Есть еще одна проблема. Это умершие собственники. Так, например, за одним из них числилось более 2 тысяч штрафов. Но он умер. Поэтому предъявить их некому. После того как был налажен межведомственный информационный обмен, Госавтоинспекция получает информацию от Федеральной налоговой службы о всех умерших и проводит ревизию федеральной базы данных. То есть прекращает регистрацию машин за такими собственниками.

Попавшийся с прекращенной регистрацией водитель лишится номеров и свидетельства о регистрации. А автомобиль он сможет переместить только на эвакуаторе. Но есть еще одна тонкость.

Если регистрация автомобиля прекращена, то все штрафы на автомобиль отбраковываются. Но не уничтожаются. То есть, после того, как регистрация прекращена, а владелец автомобиля продолжает нарушать ПДД, сотрудники ДПС остановят такую машину, а все отбракованные штрафы адресуют тому, кто сидел за рулем. И эта практика уже работает.

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Андрей Клименко, к сожалению, есть база по умершим только начиная с октября 2018 года. Умерших ранее собственников автомобилей пока можно вычислить только в ручном режиме. В итоге и происходят такие ДТП, как на Бутырской улице в Москве, в результате которой погиб человек. Тогда за собственником числилось более 650 штрафов. Но, как потом выяснилось, собственник умер в августе 2018 года. То есть эта информация до Госавтоинспекции попросту не дошла. Поэтому необходимо регулярное обновление этой базы, с углублением в прошлое, эта задача стоит перед ФНС России.

Тем временем

Права - только по записи

Получить права и зарегистрировать машину можно только по предварительной записи. Выдавать документы об аварии будут прямо на месте. А также временно отменяется штраф за нарушение сроков постановки машины на учет. Такие меры приняла Госавтоинспекция для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД России уже направлено на места.

Регистрация автомобилей, прием экзаменов на права и выдача водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал госуслуг.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму. То есть заявки подаются по электронной почте на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью.

Будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов будут скорректированы.

Направлять водителей в подразделения ГИБДД лишний раз не будут. Если у инспектора есть полномочия по принятию решения по делу непосредственно на месте совершения нарушения. Нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС должно быть минимизировано.

В случае если направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, через окна приема.

От штрафа за нарушение сроков регистрации транспорта сотрудникам ГИБДД рекомендовано воздержаться.

Сотрудники, общающиеся с заявителями, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Помещения - подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.