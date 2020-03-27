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27.03.2020 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова этапируют в Петербург

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Олег Соколов, экс-доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, будет этапирован в Петербург на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Сейчас историк находится в московском следственном изоляторе "Бутырка".

Решение об этапировании Соколова в Петербург было озвучено на судебном заседании, где обвиняемому продляли меру пресечения. В итоге до 23 сентября историк будет находиться под стражей, а первое судебное заседание, где дело Соколова будет рассматриваться по существу, назначено в Октябрьском районном суде Петербурга на 9 апреля.

Сам Соколов ходатайствовал о домашнем аресте, мотивируя это желанием позаботиться о пожилых родителях в период непростой эпидемической обстановки. Но суд его аргументы не впечатлили.

Убийство, в котором обвиняют историка, признано бытовым и совершенным на почве ревности. Соколов свою вину признал.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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