Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова этапируют в Петербург

Олег Соколов, экс-доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, будет этапирован в Петербург на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева.

Сейчас историк находится в московском следственном изоляторе "Бутырка".

Решение об этапировании Соколова в Петербург было озвучено на судебном заседании, где обвиняемому продляли меру пресечения. В итоге до 23 сентября историк будет находиться под стражей, а первое судебное заседание, где дело Соколова будет рассматриваться по существу, назначено в Октябрьском районном суде Петербурга на 9 апреля.

Сам Соколов ходатайствовал о домашнем аресте, мотивируя это желанием позаботиться о пожилых родителях в период непростой эпидемической обстановки. Но суд его аргументы не впечатлили.

Убийство, в котором обвиняют историка, признано бытовым и совершенным на почве ревности. Соколов свою вину признал.