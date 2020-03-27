В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду

В Петербурге следователи предъявили обвинение 29-летней воспитательнице детского сада, в группе которой умерла трехлетняя девочка. Малышка повисла на детской площадке и скончалась от повреждения позвоночника.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, девочка повисла на игровой лестнице между перилами и не смогла самостоятельно выбраться.

В таком положении она находилась 9 минут 27 секунд. Воспитатель, как считают в следствии, отвлеклась на другие дела.

Когда воспитатель заметила девочку, она уже скончалась. Сотруднице детсада вменяют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, которое привело к смерти человека. В ближайшее время воспитательнице изберут меру пресечения.