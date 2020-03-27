Новости

Группа Rammstein опровергла сведения о коронавирусе у Линдеманна 22:56
В России призвали отменить санкций ООН из-за пандемии коронавируса 22:54
Росгвардейцы проследят за порядком и проведут беседы с пожилыми москвичами 22:51
Глава Минздрава объяснил влияние климата на распространение COVID-19 22:46
Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров 22:46
Вероника Скворцова: Создание готовой вакцины требует 11 месяцев 22:23
Захарова ответила на заявления США об "опасности сотрудничества с Кубой" 22:16
Россиян призвали отложить путешествия по стране 22:14
В МИД заявили о катастрофических последствиях пандемии COVID-19 в Сирии 22:01
На Дону для людей старше 65 лет введен обязательный режим самоизоляции 21:38
В МИД назвали циничными требования отстранить спортсменов РФ от Олимпиады 21:36
В Сингапуре ввели закон о запрете приближаться другу к другу 21:29
Появились подробности о продолжении "Фантастических тварей" 21:15
МИД: Россия не оставит Венесуэлу один на один с пандемией коронавируса 21:14
Почему мужчины чаще болеют тяжелой формой COVID-19, чем женщины 21:10
В Ростовской области найдены 15 погребений различных эпох 21:09
Конгресс США одобрил выделение 2 трлн долларов для поддержки экономики 21:07
Коронавирус не повредит съемкам продолжения "Доктора Стрэнджа" 21:00
Главного фтизиатра Кубани уволили за несоблюдение карантина 20:54
В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду 20:51
МИД: Россияне должны заявить о желании вернуться на родину до 29 марта 20:41
Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова этапируют в Петербург 20:20
Цена на нефть марки Brent вернулась к показателям 17-летней давности 20:09
В Ульяновске скончалась народная артистка России Кларина Шадько 20:07
В Москве согласовали алгоритм возвращения белорусов из третьих стран 20:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как тренируются и служат бойцы Росгвардии
Как тренируются и служат бойцы Росгвардии
Коронавирус: Что делать, если страшно
Коронавирус: Что делать, если страшно
27.03.2020 20:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге следователи предъявили обвинение 29-летней воспитательнице детского сада, в группе которой умерла трехлетняя девочка. Малышка повисла на детской площадке и скончалась от повреждения позвоночника.

В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, девочка повисла на игровой лестнице между перилами и не смогла самостоятельно выбраться.

В таком положении она находилась 9 минут 27 секунд. Воспитатель, как считают в следствии, отвлеклась на другие дела.

Когда воспитатель заметила девочку, она уже скончалась. Сотруднице детсада вменяют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, которое привело к смерти человека. В ближайшее время воспитательнице изберут меру пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин рекомендовал распространить принятые в Москве меры на всю страну
В Минобороны опровергли нарушение воздушного пространства над Балтикой
Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на нерабочей неделе
Вслед за Джонсоном коронавирус подхватил глава минздрава Великобритании
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе