В Екатеринбурге завели дело по факту гибели семи человек при пожаре

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом бараке и гибели семи человек. Дело заведено по двум статьям: ч.2 ст.105 УК РФ (убийство общеопасным способом) и ч.2 ст.167 УК РФ (поджог), сообщил "РГ" пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

Напомним, минувшей ночью тушили сильный пожар на улице Омской в Кировском районе. На месте ЧП были найдены тела семи человек - их личности выясняются. "Одна жительница дома получила ожоги 2-3 степени и в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу", - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"С применением современной криминалистической техники фиксируются следы на месте происшествия, изъята документация по сгоревшему дому, - рассказали в СК. - Совместно с органами МЧС и полиции выясняются очаг и причина возгорания, проверяются различные версии".

По данным прокуратуры, вопрос о признании дома аварийным не рассматривался, он не был включен в муниципальную адресную программу улучшения жилищных условий на 2017 - 2020 годы.

Губернатор Свердловской области, между тем, дал поручение оказать помощь семьям погибших и пострадавших, обеспечить погорельцев жильем из маневренного фонда.