Новости

Переболевшая коронавирусом японка рассказала о признаках инфекции 08:20
Состояние ребенка после взрыва в Магнитогорске остается крайне тяжелым 08:17
S&P пересмотрело рейтинг России из-за цен на нефть 08:10
В Екатеринбурге завели дело по факту гибели семи человек при пожаре 08:01
Назван напиток, препятствующий поражению легких 07:50
Гаубицы "Гвоздика" нанесли удар по побережью Камчатки 07:49
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на нерабочей неделе 07:44
Еще три штата США ввели режим ЧС из-за коронавируса 07:20
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти 06:52
В Екатеринбурге сгорел жилой деревянный дом, погибли семь человек 06:40
Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России 06:30
В Хабаровском крае закрыли кинотеатры и отправили в изоляцию пенсионеров 06:30
Правительство Хабаровского края отдало врачам 13 машин из-за COVID-19 06:23
Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в провинции Хасеке 05:32
В КНР за сутки выявили более 50 ввозных случаев коронавируса 05:31
На Сахалине больше 200 человек отправят в карантин из-за коронавируса 04:53
Трамп объяснил лидерство США в мире по числу заражений коронавирусом 04:47
В Хабаровске детские сады не будут работать на следующей неделе 04:46
В Аргентине у нарушителей карантина изъято около тысячи автомобилей 04:17
Еще у четырех жителей Бурятии предварительно выявили коронавирус 04:11
Губернатор Камчатки попал в больницу с признаками ОРВИ 04:07
Власти США направят госпитальное судно на помощь Нью-Йорку 03:35
Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в Лос-Анджелес 03:19
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса 03:06
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов в регионах 02:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пандемия COVID-19: Какие страны помогли, а какие повели себя, как эгоисты
Пандемия COVID-19: Какие страны помогли, а какие повели себя, как эгоисты
Как не потерять в зарплате во время карантина
Как не потерять в зарплате во время карантина
Видеотрансляция: онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
Видеотрансляция: онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
27.03.2020 08:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге завели дело по факту гибели семи человек при пожаре

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом бараке и гибели семи человек. Дело заведено по двум статьям: ч.2 ст.105 УК РФ (убийство общеопасным способом) и ч.2 ст.167 УК РФ (поджог), сообщил "РГ" пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

Фото: vshodi-nagaibak.ru/
После взрыва в Магнитогорске годовалый ребенок доставлен в реанимацию

Напомним, минувшей ночью тушили сильный пожар на улице Омской в Кировском районе. На месте ЧП были найдены тела семи человек - их личности выясняются. "Одна жительница дома получила ожоги 2-3 степени и в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу", - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"С применением современной криминалистической техники фиксируются следы на месте происшествия, изъята документация по сгоревшему дому, - рассказали в СК. - Совместно с органами МЧС и полиции выясняются очаг и причина возгорания, проверяются различные версии".

По данным прокуратуры, вопрос о признании дома аварийным не рассматривался, он не был включен в муниципальную адресную программу улучшения жилищных условий на 2017 - 2020 годы.

Губернатор Свердловской области, между тем, дал поручение оказать помощь семьям погибших и пострадавших, обеспечить погорельцев жильем из маневренного фонда.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов в регионах
Путин: Надеюсь, мы победим коронавирус даже раньше, чем за три месяца
Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
За отказ соблюдать карантин смогут оштрафовать на 300 тысяч рублей
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе