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27.03.2020 16:30
Рубрика: Происшествия

Следователи: Причиной пожара в доме в Екатеринбурге стал поджог

Текст: Тимофей Борисов
К версии поджога склоняются оперативники и следователи, которые возбудили в пятницу утром уголовное дело по факту пожара в ветхом деревянном многоквартирном доме в Екатеринбурге. По крайней мере, уголовное дело возбуждено именно по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога).

Ранее сообщалось, что при пожаре в двухэтажном бараке погибли семь человек. Еще одного пострадавшего доставили в городскую больницу. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Фото: iStock
В Екатеринбурге завели дело после гибели семи человек при пожаре

Дом тушили всю ночь. Барак загорелся поздно вечером, а о завершении тушения было объявлено к четырем часам утра по московскому времени. Как ранее сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, специалисты уголовного розыска считают, что причиной пожара мог стать поджог.

Кому понадобилось поджигать ветхое здание будут выяснять не только следователи, но и прокуратура. На месте происшествия уже побывали прокурор Кировского района Екатеринбурга и городской прокурор. Начата прокурорская проверка. Будет проверяться и то, почему в этом доме не был установлен автоматический противопожарный извещатель, хотя известно, что по всем параметрам дом должен был подпадать под эту программу. Еще несколько лет назад в МЧС активно стали пропагандировать по всей стране программу установки таких извещателей в ветхих домах, где проживают социально незащищенные слои населения и многодетные семьи. За счет региональных бюджетов во многих областях, в том числе и Свердловской области, должны были оборудовать подобные здания извещателями, которые бы автоматически оповещали о начале возгорания.

Судя по всему, в сгоревшем доме такого извещателя установлено не было. Почему? Вопрос пока открытый, хотя сгоревший дом с полным основанием можно было назвать ветхим бараком.

- По предварительной информации, вопрос о признании многоквартирного дома аварийным не рассматривался уполномоченным органом и не был включен в муниципальную адресную программу "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы", - уточнили в прокуратуре.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Проверять пожарную безопасность зданий будут по-новому

Своей точкой зрения, почему у нас на пожарах в ветхих домах стали нередко гибнуть люди целыми семьями, поделился бывший первый заместитель начальника Северо-Западного регионального центра МЧС Виктор Кривошонок.

- Беда не только в том, что муниципальные образования не нашли средств на установку в ветхих домах автономных пожарных извещателей, как было рекомендовано МЧС России, а в том, что несколько лет назад в связи с 50 процентным сокращением численности сотрудников государственного пожарного надзора, государственный контроль за противопожарным состоянием жилого фонда практически перестал осуществляться. Введенная система риск ориентированного подхода предусматривает обязательность проведения плановых проверок с периодичностью не чаще, чем один раз в пять лет только жилых домов повышенной этажности. Также полностью разрушена действовавшая в советские времена система подготовки работающего и неработающего населения мерам пожарной безопасности в быту, - сообщил генерал.

Происшествия ЧП Пожары РГ-Видео

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