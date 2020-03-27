Следователи: Причиной пожара в доме в Екатеринбурге стал поджог

Ранее сообщалось, что при пожаре в двухэтажном бараке погибли семь человек. Еще одного пострадавшего доставили в городскую больницу. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Дом тушили всю ночь. Барак загорелся поздно вечером, а о завершении тушения было объявлено к четырем часам утра по московскому времени. Как ранее сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, специалисты уголовного розыска считают, что причиной пожара мог стать поджог.

Кому понадобилось поджигать ветхое здание будут выяснять не только следователи, но и прокуратура. На месте происшествия уже побывали прокурор Кировского района Екатеринбурга и городской прокурор. Начата прокурорская проверка. Будет проверяться и то, почему в этом доме не был установлен автоматический противопожарный извещатель, хотя известно, что по всем параметрам дом должен был подпадать под эту программу. Еще несколько лет назад в МЧС активно стали пропагандировать по всей стране программу установки таких извещателей в ветхих домах, где проживают социально незащищенные слои населения и многодетные семьи. За счет региональных бюджетов во многих областях, в том числе и Свердловской области, должны были оборудовать подобные здания извещателями, которые бы автоматически оповещали о начале возгорания.

Судя по всему, в сгоревшем доме такого извещателя установлено не было. Почему? Вопрос пока открытый, хотя сгоревший дом с полным основанием можно было назвать ветхим бараком.

- По предварительной информации, вопрос о признании многоквартирного дома аварийным не рассматривался уполномоченным органом и не был включен в муниципальную адресную программу "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы", - уточнили в прокуратуре.

Своей точкой зрения, почему у нас на пожарах в ветхих домах стали нередко гибнуть люди целыми семьями, поделился бывший первый заместитель начальника Северо-Западного регионального центра МЧС Виктор Кривошонок.

- Беда не только в том, что муниципальные образования не нашли средств на установку в ветхих домах автономных пожарных извещателей, как было рекомендовано МЧС России, а в том, что несколько лет назад в связи с 50 процентным сокращением численности сотрудников государственного пожарного надзора, государственный контроль за противопожарным состоянием жилого фонда практически перестал осуществляться. Введенная система риск ориентированного подхода предусматривает обязательность проведения плановых проверок с периодичностью не чаще, чем один раз в пять лет только жилых домов повышенной этажности. Также полностью разрушена действовавшая в советские времена система подготовки работающего и неработающего населения мерам пожарной безопасности в быту, - сообщил генерал.