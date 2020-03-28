Распоряжение правительства Республики Алтай от 27 марта 2020 года № 171-р "О внесении изменений в пункт 14.1 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изменения, подпункты "в", "г" пункта 14.1 изложив в следующей редакции:

"в) приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность:

организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли;

магазинов и нестационарных объектов, реализующих непродовольственные товары, за исключением аптек и специализированных магазинов, реализующих товары личной гигиены;

салонов красоты, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, СПА-салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

г) приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года:

бронирование мест, приём и размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха;

деятельность горнолыжных трасс и иных объектов массового отдыха.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







