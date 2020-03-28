Распоряжение губернатора Астраханской области от 27 марта 2020 года № 182-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р, поручением Правительства Российской Федерации от 24.03.2020 "О решениях по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", решениями по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции:

1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области" следующие изменения:

1.1. В преамбуле распоряжения слова "(2019-nCoV)" заменить словами "(COVID-19)".

1.2. В пункте 2 распоряжения:

- в абзаце первом слова "(2019-nCoV)" заменить словами "(COVID-19)";

- в подпункте 2.1 после слова "информацию" дополнить словами ",включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания,";

- подпункт 2.4 изложить в новой редакции:

"2.4. Выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Астраханской области.".

1.3. Пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции:

"3. Рекомендовать гражданам:

- воздержаться:

от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха, за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по коронавирусной инфекции;

от посещений культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий;

от посещений центров социального обслуживания населения, парков культуры и отдыха, мест массового скопления граждан, а также предприятий общественного питания;

- соблюдать с 29.03.2020 по 14.04.2020 режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет (режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах);

- перейти от осуществления расчетов с использованием наличных денежных средств к осуществлению безналичных расчетов (использовать безналичные формы оплаты товаров, работ и услуг посредством онлайн-переводов и бесконтактных платежей).".

1.4. В подпункте 4.4 пункта 4 распоряжения слова "обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой" заменить словами "направлением в медицинскую организацию при повышении температуры".

1.5. В пункте 5 распоряжения:

- подпункт 5.5 изложить в новой редакции:

"5.5. Ввести ограничительный режим посещений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.";

- подпункт 5.7 изложить в новой редакции:

"5.7. Организовать приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, дезинфекционных и антисептических средств для выполнения медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Астраханской области, работ по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции в целях предупреждения возникновения эпидемий и чрезвычайных ситуаций.";

- дополнить подпунктом 5.8 следующего содержания:

"5.8. Определить:

- порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19;

- перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя;

- потребность в тест-системах для диагностики COVID-19.".

1.6. В пункте 7 распоряжения слова "коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV, на территории Астраханской области" заменить словами "коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Астраханской области".

1.7. Пункт 8 распоряжения изложить в новой редакции:

"8. Временно приостановить:

8.1. Проведение в Астраханской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан.

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Работу кружков, секций, в том числе реализующих программы дополнительного образования для детей и взрослых, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, организациях всех форм собственности.

Проведение на территории Астраханской области государственной регистрации брака и рождения ребенка в торжественной обстановке.

Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Астраханской области в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2019 № 597-П.

8.2. С 29.03.2020 до 05.04.2020 включительно:

- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций);

- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

- предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Астраханской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.

8.3. С 29.03.2020 до 01.06.2020 включительно:

- деятельность объектов туристской индустрии (дома и базы отдыха, туристические базы, гостиницы, в том числе плавучие гостиницы (отели), гостевые дома, а также иные средства размещения, оказывающие услуги по временному проживанию) по бронированию мест, приему и размещению граждан, за исключением объектов (гостиниц, отелей), находящихся на территории г. Астрахани, принимающих лиц, прибывших с целью служебной командировки или служебной поездки;

- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Организациям, указанным в настоящем подпункте, в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.".

1.8. Дополнить распоряжение пунктами 12, 13 следующего содержания:

"12. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (в отношении подведомственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования), частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспечить работу дежурных групп, а также соблюдение в дежурных группах санитарного режима.

13. Министерству образования и науки Астраханской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области организовать мероприятия по продлению каникул до 06.04.2020 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Астраханской области.".

1.9. Пункты 1 2 - 1 8 распоряжения считать соответственно пунктами 1 3 -2 0 распоряжения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин





Приложение к распоряжению Губернатора Астраханской области от 27.03.2020 № 182-р





Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо







