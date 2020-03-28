Главврачи московских больниц рассказали о пациентах с COVID-19

"Вирус, с которым мы боремся, не так страшен, как сейчас многим кажется. Это подтвердили жители КНР, практически полностью победившие болезнь", - считает главный врач Клинической больницы 67 им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.

"Продолжаю знакомить вас с работой нашего нового отделения. За первые дни к нам поступило более 100 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию", - сообщил главный врач 67-й больницы на своей странице в соцсети.

"Хочу поделиться первыми наблюдениями нашей команды:

1. За редким исключением все наши пациенты, или их близкие, недавно вернулись из-за границы.

2. На собственном опыте мы убеждаемся, что наиболее подвержены вирусу пожилые люди - три четверти наших пациентов старше 65 лет.

3. Тяжелее всего борьба с вирусом протекает у пациентов с сопутствующими заболеваниями.

4. Вместе с тем у большинства пациентов мы наблюдаем положительную динамику. Но о выписке говорить пока рано - каждый пациент отделения должен находится под нашим наблюдением минимум 14 дней", - написал Андрей Шкода.

"Главное, как и в борьбе с любым заболеванием, как можно раньше приступить к лечению. Поэтому я призываю всех при появлении первых симптомов заболевания не заниматься самодиагностикой, не дожидаться ухудшения ситуации, а незамедлительно обратиться за медицинской помощью", - напомнил доктор.

Главный врач Института им. Склифосовского Сергей Петрик сообщил лаконично:

"Сводка на утро 27.03. Всего пациентов 108. Госпитальное отделение 91. Реанимация 17, из них 4 на ИВЛ. Положительный COVID - 46".

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко опубликовал сводку на утро 28 марта.

"Состоит на лечении 326.

Из них:

- с диагнозом пневмония - 154,

- COVID положительных 97,

- В ОРИТ 12 (на ИВЛ 3).

За сутки поступило 27, выписано 70".

Как отметила вчера глава Роспотребнадзора, Главный государственный врач России Анна Попова, количество заразившихся коронавирусной инфекцией "нарастает умеренными темпами" благодаря мерам по сдерживанию распространения вируса. Она отметила, что 20 процентов случаев заражения - это уже не "завоз" инфекции из-за рубежа, а передача во время контактов. Попова напомнила еще раз, как важно соблюдать режим самоизоляции для борьбы с эпидемией.