Указ губернатора Иркутской области от 27 марта 2020 года № 65-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31 января 2020 года № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", принимая во внимание протокол заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV от 20 марта 2020 года № 4-28-3/20, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Рекомендовать хозяйствующим субъектам и гражданам на территории Иркутской области приостановить с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:

проведение в Иркутской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, подлежащих проведению на территории Иркутской области в соответствии с законодательством;

посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.";

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области:

обеспечить следование Методическим рекомендациям и выполнение иных мероприятий, предусмотренных настоящим указом, в том числе в отношении подведомственных организаций;

временно приостановить с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:

работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.";

3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) организовать осуществление контроля за исполнением пунктов 51, 7 настоящего указа.";

4) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения.";

5) дополнить пунктами 81, 82 следующего содержания:

"81. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Луковников Е.А.) в пределах полномочий:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящего указа, в том числе через телефон "горячей линии", указанный в подпункте 2 пункт 8 настоящего указа;

2) в рамках реализации Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящего указа, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

82. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящего указа, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Установить, что наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в период с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.";

6) дополнить приложением (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев





Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 27 марта 2020 года № 65-уг





"Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг





ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ1

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы , классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).".







