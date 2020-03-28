Указ губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31 января 2020 года № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", принимая во внимание протокол заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV от 20 марта 2020 года № 4-28-3/20, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Приостановить на территории Иркутской области с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, работу бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций (кружков), за исключением мероприятий, подлежащих проведению в соответствии с законодательством;

посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.";

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области:

1) обеспечить следование Методическим рекомендациям и выполнение иных мероприятий, предусмотренных настоящим указом, в том числе в отношении подведомственных организаций;

2) временно приостановить:

с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без

возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц;

с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.";

3) пункт 8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







