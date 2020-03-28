Из Москвы в Киев отправился поезд с эвакуированными украинцами

В субботу вечером из Москвы в Киев отправился поезд с украинцами, которые эвакуируются из-за коронавируса домой. В украинской столице состав должен быть завтра, 29 марта, в 07:32 утра.

На Киевском вокзале для отправления поезда на Украину был развернут небольшой полевой штаб МВД. На платформу, откуда отправляется поезд, могли войти только пассажиры. Свои проездные билеты и паспорта они предъявляли не проводникам, а сотрудникам полиции. В консульство обратились более одной тысячи украинцев. На поезде уехали 700 человек.

Спецрейс был организован с помощью договоренностей МИД России и Украины. По пути следования проблем быть не должно. Этот состав с номером 906 утром в субботу привез с Украины россиян на Киевский вокзал. В обратном направлении он следует под номером 905. Билеты продавались на сайте Украинских железных дорог.

Напомним, между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинев. Курсировали лишь составы Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ. Однако в связи с распространением COVID-19 передвижение и этих составов было остановлено.