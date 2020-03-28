Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума

Остались дома? Нужно принять ситуацию, а не противиться ей. "Вспомните, сколько раз вы сами мечтали об этом, проснувшись в шесть утра. А теперь почему-то злитесь, что начали впервые за год высыпаться. Или сколько хороших фильмов в вашем листе ожидания. А ведь недавно из-за катастрофической нехватки времени этот список лишь увеличивался. Теперь желанное можно осуществить всего за несколько дней", - отмечает в беседе с "РГ" старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Анна Гусева.

Еще можно устроить себе виртуальное путешествие в страну, где давно хотели побывать. Например, детально изучить коллекцию Лувра, а потом обсудить с друзьями по видеоконференции.

- Создайте сайт, прокачайте свой аккаунт в соцсетях или наведите, наконец, порядок дома, - говорит Анна. - А можно затеять косметический ремонт или перестановку в квартире. Заодно и рабочее место оборудуете для "удаленки".

Больше не нужно идти в ресторан, отмечает психолог. Обед из трех блюд можно приготовить самому, а попутно и выучить с ребенком правила сервировки.

Самоизоляцию эксперт называет хорошим поводом поработать над собой, поразмыслить и задуматься. "Если вдруг вы грустите, что не можете сходить в бассейн или закрылся любимый скалодром, придумайте себе как минимум пять плюсов сложившейся ситуации, - обьясняет Гусева. - И вы сами же осознаете, что вас коробят не новые условия, а банальная тяга к привычкам".