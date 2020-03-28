Константин Косачев прокомментировал уход "Роснефти" из Венесуэлы

Сенатор отметил, что финансовые аспекты сделки он как политик комментировать не вправе. Но в любом случае уверен, что "односторонние экономические санкции США против Венесуэлы противоправны и антигуманны".

Косачев напомнил, что Каракас теряет от санкций Вашингтона 116 млрд долларов. Малый бизнес Венесуэлы оказался "отрезан от жизненно важных источников кредитования". В итоге импорт в страну сократился за 6 лет на 80%. Кроме того, он сослался на заявление спецдокладчика ООН Идриса Джазаири, по данным которого с 2017 года из-за санкций США "могли умереть 40 тысяч венесуэльцев".

В то же время именно экспорт нефти являлся "почти единственным источником поступления в страну долларов", необходимых для закупок продуктов и лекарств, а в конечном счете - для функционирования экономики и жизни населения.

Напомним, компания, которая приобрела активы "Роснефти" в Венесуэле, пока не называются.

"Мы защищаем интересы наших акционеров, принимаем решения в соответствии с нашим долгом в отношении наших акционеров", - прокомментировал агентству сделку пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.