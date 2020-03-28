Константин Косачев прокомментировал уход "Роснефти" из Венесуэлы

Новости

Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд 01:22
В Британии хотят использовать для лечения COVID-19 кровь выздоровевших 00:26
Миллиардер Игорь Сосин рассказал о положительном тесте на коронавирус 00:19
Число погибших от коронавируса во Франции превысило две тысячи человек 00:11
На Афоне зарегистрирован первый случай коронавируса 28.03.2020
Московское метро "переименовало" станции из-за коронавируса 28.03.2020
Футболисты "Ювентуса" согласились на снижение зарплаты на время пандемии 28.03.2020
Коронавирус выбил еще одного члена британского правительства 28.03.2020
В Нью-Йорке развернули морги в трейлерах 28.03.2020
В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки 28.03.2020
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке 28.03.2020
Выставка "Иннопром" отменена из-за коронавируса 28.03.2020
СК изучит обстоятельства гибели пожарного в Ростове 28.03.2020
Минздрав назвал причину смерти зараженного коронавирусом оренбуржца 28.03.2020
Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек 28.03.2020
Из Москвы в Киев отправился поезд с эвакуированными украинцами 28.03.2020
Мурашко: Лекарств и средств защиты, будет столько, сколько потребуется 28.03.2020
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса 28.03.2020
УАЗ вспомнил о передвижной библиотеке, которую создали вместе с финнами 28.03.2020
В Боснии и Герцеговине рассчитывают на помощь РФ и КНР в борьбе с COVID-19 28.03.2020
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи 28.03.2020
В Москве выписаны еще 10 пациентов после коронавируса 28.03.2020
Конец марта в Москве будет снежным и морозным 28.03.2020
Из-за неразберихи украинцы массово прорывались через польскую границу 28.03.2020
Число заразившихся коронавирусом на Кубе резко выросло 28.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
28.03.2020 23:15
Рубрика: Власть

Константин Косачев прокомментировал уход "Роснефти" из Венесуэлы

Несмотря на уход государственной нефтяной компании "Роснефть" из Венесуэлы, Москва и Каракас останутся крепкими партнерами. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя новость о продаже венесуэльских активов ПАО.

Сенатор отметил, что финансовые аспекты сделки он как политик комментировать не вправе. Но в любом случае уверен, что "односторонние экономические санкции США против Венесуэлы противоправны и антигуманны".

МИД: Россия не оставит Венесуэлу один на один с пандемией коронавируса

Косачев напомнил, что Каракас теряет от санкций Вашингтона 116 млрд долларов. Малый бизнес Венесуэлы оказался "отрезан от жизненно важных источников кредитования". В итоге импорт в страну сократился за 6 лет на 80%. Кроме того, он сослался на заявление спецдокладчика ООН Идриса Джазаири, по данным которого с 2017 года из-за санкций США "могли умереть 40 тысяч венесуэльцев".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев: США строят международный порядок на правилах, а не на праве

В то же время именно экспорт нефти являлся "почти единственным источником поступления в страну долларов", необходимых для закупок продуктов и лекарств, а в конечном счете - для функционирования экономики и жизни населения.

Напомним, компания, которая приобрела активы "Роснефти" в Венесуэле, пока не называются.

"Мы защищаем интересы наших акционеров, принимаем решения в соответствии с нашим долгом в отношении наших акционеров", - прокомментировал агентству сделку пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из КЧР и Ставрополья
Пенсионеры смогут отменить поездку на поезде дистанционно
Собянин призвал москвичей не выходить из дома до конца следующей недели
Регионы России ввели ограничительные меры из-за коронавируса
Для кого из иностранцев упростят получение гражданства РФ
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента