"Роснефть" продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

- Сегодня "Роснефть" заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, - говорится в сообщении.

Там добавили, что речь идет о так называемых добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также нефтесервисных и торговых операторах.

В результате все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть", так или иначе связанные с Венесуэлой, "будут проданы, закрыты или ликвидированы". После реализации сделки компания получит пакет собственных акций в размере 9,6% на баланс одной из своих "дочек", говорится также в сообщении.

В кабинете министров подтвердили приобретение активов у "Роснефти", передает РИА Новости.

Теперь госкомпания ожидает снятия санкций с ее дочерней компании, наложенных ранее американским минфином, поскольку она выполнила требования Вашингтона. Об этом агентству сообщил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. По его словам, решение уйти из Венесуэлы, продиктовано обязательствами перед акционерами. Они же решат дальнейшую судьбу пакета в 9,6% акций.