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28.03.2020 19:17
Рубрика: Общество

Корма для животных вошли в перечень товаров первой необходимости

Текст: Ирина Невинная
Корма и лекарства для животных вошли в утвержденный правительством перечень товаров первой необходимости, торговля которыми продолжится в течение нерабочей недели, объявленной президентом страны в связи с эпидемией COVID-19. В Ассоциации практикующих ветеринарный врачей подтвердили, что домашние животные не представляют угрозы для людей в связи с распространением нового коронавируса, но напомнили о необходимости соблюдать правила гигиены у питомцев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корма для собак и кошек продаются сегодня в продуктовых сетях, и поскольку эти магазины будут открыты в течение нерабочей недели, голодать домашние питомцы не будут. Кроме того, в связи с включением кормов и лекарств для животных в перечень товаров первой необходимости, продолжат работу и зоомагазины.

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Как обезопасить себя и питомцев от заноса вируса домой после прогулки? Насколько соответствуют действительности данные о случаях заражения собак и кошек новым вирусом, о которых можно прочитать в медиа? На эти вопросы "РГ" ответил глава Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.

"До сегодняшнего момента ВОЗ в своих рекомендациях в связи с пандемией нового коронавируса сообщает, что нет доказательств, подтверждающих возможность заражения коронавирусом животного от человека и наоборот. Поэтому я бы доверял официальным источникам информации, а не непроверенным сообщениям СМИ", - сказал Сергей Середа.

Фото: Роман Щербенков
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В то же время, по его словам, необходимо соблюдать гигиену животных и гигиену человека при общении с питомцами. "Я, например, после прогулки со своей собакой обязательно хорошо мою ей лапы вне зависимости от того, сухая погода на улице или грязно и мокро, - отметил Сергей Середа. - Делаю я это всегда, а не только сейчас в связи с новым коронавирусом. Не будем забывать, что мы живем рядом с сотнями всевозможных возбудителей инфекционных заболеваний, и многие из них представляют опасность и для животных, и для человека. Поэтому гигиена - необходимое условие сохранения здоровья животного". В частности, Сергей Середа отметил угрозу заражения бешенством и напомнил, что перед наступлением летнего сезона актуально сделать прививку против бешенства и собакам и кошкам. "По правилам, существующим в России, такая прививка обязательно делается раз в год", - сказал эксперт.

Сергей Середа также подчеркнул, что что наличие кошки или собаки в доме - это большой плюс в условиях карантина. "Животные помогают пережить стрессовую ситуацию. В условиях самоизоляции они окажут свои владельцам неоценимую психологическую помощь, помогут оставаться им в спокойном расположении духа".

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