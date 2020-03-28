Постановление правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, поручения Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 № ММ-П12-2363кв, Правительство Ленинградской области постановляет:

1. В период с 28 марта по 5 апреля 2020 года:

1.1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области обеспечить работу медицинских и аптечных организаций Ленинградской области в усиленном режиме и организовать работу медицинских организаций Ленинградской области в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1.2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области приостановить работу всех подведомственных образовательных учреждений Ленинградской области.

1.3. Главам администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области обеспечить работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и утренней термометрией. Работу иных образовательных организаций приостановить.

1.4. Управлению по транспорту Ленинградской области организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня.

1.5. Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области обеспечить организацию бесперебойной работы предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики.

1.6. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.7. Управлению Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами обеспечить работу предприятий и организаций по вывозу твердых бытовых и коммунальных отходов.

1.8. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитету по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с органами исполнительной власти Ленинградской области обеспечить исполнение Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1961.

1.9. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области осуществлять контроль исполнения запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории Ленинградской области.

1.10. Приостановить работу организаций в сфере культуры, спорта и туризма, расположенных на территории Ленинградской области.

1.11. Приостановить работу объектов розничной торговли, за исключением аптечных организаций, салонов связи, а также осуществляющих продажу:

продуктов питания,

товаров первой необходимости,

строительных и хозяйственных товаров, реализация которых осуществляется не в торговых центрах,

зоотоваров,

товаров для детей,

моторного топлива,

медицинских товаров,

товаров дистанционным способом.

1.12. Приостановить работу организаций, оказывающих услуги, за исключением, ремонта автотранспорта, ветеринарных клиник.

1.13. Приостановить работу организаций общественного питания, за исключением производства и адресной доставки готовых блюд, а также дистанционной торговли и торговли через зону бесконтактной выдачи.

1.14. Курортам, санаториям, профилакториям, базам отдыха, объектам массового отдыха, гостиницам, а также организациям, осуществляющим деятельность горнолыжных трасс, расположенных на территории Ленинградской области, приостановить предоставление всех услуг, за исключением услуг проживания, предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и услуг питания, предоставляемых посредством доставки проживающим.

2. В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года:

2.1. Органам исполнительной власти Ленинградской области, связанным с организацией работы организаций, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206, обеспечить работу сотрудников в количестве 50 процентов численного состава органа власти, оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств удаленного доступа.

Иным органам власти Ленинградской области обеспечить работу сотрудников в количестве 10 процентов численного состава органа власти, оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств удаленного доступа.

Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ленинградской области руководствоваться настоящим постановлением при организации работы органов местного самоуправления.

3. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Председателя Правительства Ленинградской области и вице-губернаторов Ленинградской области, курирующих соответствующую сферу деятельности.

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Ленинградской области от 26 марта 2020 года № 154 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206";

постановление Правительства Ленинградской области от 27 марта 2020 года № 157 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 марта 2020 года № 154 "О реализации Указа Президента Российской Федерации то 25 марта 2020 года № 206".

6. Постановление Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области" (в редакции с последующими изменениями) действуют в части не противоречащей настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 28 марта 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







