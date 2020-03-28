Минкомсвязь опубликовала законопроект о бесплатных интернет-ресурсах

Качество соединения при предоставлении гражданам бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам должно быть не хуже, чем при подключении ко всем остальным сайтам. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном Минкомсвязью для общественного обсуждения.

Список интернет-ресурсов с бесплатным доступом будет содержаться в специальном реестре. "Порядок формирования, ведения и использования соответствующего реестра, а также перечень сведений, содержащихся в таком реестре, определяются правительством РФ", - уточняется в документе.

Критерии определения объектов реестра, предложения по содержанию перечня объектов реестра устанавливает экспертный совет при Минкомсвязи.

Обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам поручил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. По словам главы государства, доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом страны.

Список интернет-ресурсов, доступ к которым станет бесплатным для пользователей, появится к апрелю, обещал глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Он говорил, что перечень точно не будет ограничен государственными сайтами.