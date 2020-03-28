Новости

Фото: актриса Ольга Куриленко победила коронавирус 13:27
В Казани простились с поэтом Робертом Минуллиным 13:27
Пострадавшего от взрыва в Магнитогорске малыша переводят в Челябинск 13:23
Американцы поддержали усилия Трампа в борьбе с коронавирусом 13:19
Врачи установили время сохранения COVID-19 в организме 13:13
ВОЗ назвала главные составляющие успеха в противостоянии COVID-19 13:12
На Кубани выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом 13:05
Фото: украинские полицейские пересели на Lada 12:51
В Челябинской области выявлены еще 10 случаев COVID-19 12:33
ВОЗ: на поиск лекарств от COVID-19 потребуются месяцы 12:32
В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом 12:30
Российская биатлонитстка госпитализирована с подозрением на коронавирус 12:23
Минкомсвязь опубликовала законопроект о бесплатных интернет-ресурсах 12:15
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для выявления COVID-19 12:13
Кабмин одобрил поправки о поддержке экономики регионов в режиме ЧС 12:10
В Петербурге спустили на воду супертраулер "Капитан Вдовиченко" 12:04
Оставайтесь дома: в России начали продавать автомобили онлайн 12:00
В Токио обнаружили еще 60 зараженных коронавирусом 11:48
В Москве напомнили о последствиях для нарушивших самоизоляцию пенсионеров 11:46
Роналду приобрел для больниц аппараты искусственной вентиляции легких 11:39
В Подмосковье украли 180 тонн книг 11:08
Видео: мотоциклисты не смогли разминуться на пустой из-за карантина улице 11:00
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка 10:56
В Казани появились мошенники, продающие "тесты" на COVID-19 10:42
Заболевшая коронавирусом врач из Ставрополя пошла на поправку 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Коронавирус: Что делать, если страшно
Коронавирус: Что делать, если страшно
28.03.2020 12:15
Рубрика: Digital

Минкомсвязь опубликовала законопроект о бесплатных интернет-ресурсах

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Качество соединения при предоставлении гражданам бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам должно быть не хуже, чем при подключении ко всем остальным сайтам. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном Минкомсвязью для общественного обсуждения.

Минкомсвязь запустила сервис помощи россиянам для возвращения на родину

Список интернет-ресурсов с бесплатным доступом будет содержаться в специальном реестре. "Порядок формирования, ведения и использования соответствующего реестра, а также перечень сведений, содержащихся в таком реестре, определяются правительством РФ", - уточняется в документе.

Критерии определения объектов реестра, предложения по содержанию перечня объектов реестра устанавливает экспертный совет при Минкомсвязи.

Минкомсвязь: Аудитория детского Рунета выросла на 6,1%

Обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам поручил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. По словам главы государства, доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом страны.

Список интернет-ресурсов, доступ к которым станет бесплатным для пользователей, появится к апрелю, обещал глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Он говорил, что перечень точно не будет ограничен государственными сайтами.

Digital Интернет Правительство Минкомсвязь

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор назвал места для прогулок с детьми во время карантина
Собянин призвал москвичей не выходить из дома до конца следующей недели
Москва оставит льготный проезд для врачей старше 65 лет
ВОЗ: на поиск лекарств от COVID-19 потребуются месяцы
Космический стартап OneWeb подал заявление о банкротстве