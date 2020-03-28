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28.03.2020 11:09
Рубрика: Общество

Мурашко рекомендовал соблюдать "режим тишины" в нерабочую неделю

Текст: Ирина Невинная
С сегодняшнего дня наступила объявленная президентом нерабочая неделя, цель которой - обеспечить максимальные условия социального дистанцирования для сдерживания распространения COVID-19 в России. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал соблюдать в эти дни "режим тишины".

"В первую очередь неделя дается для того, чтобы минимизировать контакты, - сказал министр в эфире радиостанции "Комсомольской правды". - Основной путь передачи коронавируса воздушно-капельный, то есть общение между людьми. И если в обычной жизни оно нам доставляет радость, то сейчас точно не добавит здоровья. Не нужно собираться в группы, чтобы вместе проводить время. Это очень важно. Практика закрытия школ на карантин во время эпидемий гриппа показывает: разрыв социальных контактов точно помогает затормозить распространение болезни. Так что наша задача сейчас - взять режим тишины".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Хорошо известно, что эпидемический сезон гриппа в России заканчивается в апреле, с наступлением солнца и тепла. Однако, по мнению министра, рассчитывать, что новый коронавирус скоро "уйдет", преждевременно.

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса. Но не при тех температурах, которые у нас сегодня. Вирус оптимально сохраняется при плюс 6 - 8 градусах, - отметил Михаил Мурашко. - А сейчас среднесуточная температура как раз такая. Поэтому пока преждевременно говорить, что природно-климатические факторы у нас способствуют инактивации коронавируса. Возможно, когда потеплеет до 22 - 25 градусов, ситуация изменится. Но, с другой стороны, если посмотреть на южные регионы Европы… Там и температура значительно выше, чем у нас сегодня, и солнце уже радует весеннее, но тем не менее количество заболевших достаточно высокое".

Министр отметил, что прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья, но в нынешней ситуации - только при соблюдении мер социального дистанцирования. По этом термином ВОЗ подразумевает, во-первых, отказ от совместного препровождения нескольких людей (в Европе действует ограничение - не собираться вместе компанией больше двух человек), и, во-вторых, при выходе на улицу соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5-2 метров.

"Если вы отдохнете на свежем воздухе без окружения большого количества людей, то вреда для здоровья не будет. Но сбор шумной компании, подготовка к пикнику, когда нужно заехать в магазины, на автозаправку - все это уже небезопасно", - подчеркнул Михаил Мурашко. - Если раньше мы говорили, что COVID-19 завозная инфекция, то сегодня уже есть циркуляция внутри страны. И раз появилась эта цепочка, то мы не можем быть уверенными, что среди наших близких и друзей не окажется зараженного человека. В том числе бессимптомного или малосимптомного больного с коронавирусом. Такая ситуация может повлечь за собой неблагоприятные последствия для нас с вами, наших родителей, бабушек, дедушек".

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