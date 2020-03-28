На Афоне зарегистрирован первый случай коронавируса

На Афоне в монастыре Ксенофонт у одного из монахов возрастом около 60 лет обнаружен коронавирус. Об этом 28 марта сообщает греческое издание Halkidiki focus.

Заболевший переведен в больницу AXEPA в Университете Аристотеля. Известно, что монах недавно был в Великобритании, однако успел вернуться на Афон до закрытия Святой горы 20 марта. В монастыре заболевший общался еще с двумя насельниками, которые сейчас помещены в карантин до получения результатов анализов.

Афонский монастырь Ксенофонт, основанный в X веке и занимающий 16-е место в иерархии, в последнее время стал известен тем, что там был написан текст Томоса для Украинской церкви. Игумен монастыря Ксенофонт Алексий принимал участие в так называемой "интронизации" Епифания (Сергея Думенко) в качестве главы новосозданной Святейшей церкви Украины.

Всего в Греции на настоящий момент подтвержден 1061 случай коронавируса, 32 человека скончались.