Новости

Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд 01:22
В Британии хотят использовать для лечения COVID-19 кровь выздоровевших 00:26
Миллиардер Игорь Сосин рассказал о положительном тесте на коронавирус 00:19
Число погибших от коронавируса во Франции превысило две тысячи человек 00:11
На Афоне зарегистрирован первый случай коронавируса 28.03.2020
Московское метро "переименовало" станции из-за коронавируса 28.03.2020
Футболисты "Ювентуса" согласились на снижение зарплаты на время пандемии 28.03.2020
Коронавирус выбил еще одного члена британского правительства 28.03.2020
В Нью-Йорке развернули морги в трейлерах 28.03.2020
В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки 28.03.2020
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке 28.03.2020
Выставка "Иннопром" отменена из-за коронавируса 28.03.2020
СК изучит обстоятельства гибели пожарного в Ростове 28.03.2020
Минздрав назвал причину смерти зараженного коронавирусом оренбуржца 28.03.2020
Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек 28.03.2020
Из Москвы в Киев отправился поезд с эвакуированными украинцами 28.03.2020
Мурашко: Лекарств и средств защиты, будет столько, сколько потребуется 28.03.2020
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса 28.03.2020
УАЗ вспомнил о передвижной библиотеке, которую создали вместе с финнами 28.03.2020
В Боснии и Герцеговине рассчитывают на помощь РФ и КНР в борьбе с COVID-19 28.03.2020
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи 28.03.2020
В Москве выписаны еще 10 пациентов после коронавируса 28.03.2020
Конец марта в Москве будет снежным и морозным 28.03.2020
Из-за неразберихи украинцы массово прорывались через польскую границу 28.03.2020
Число заразившихся коронавирусом на Кубе резко выросло 28.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
28.03.2020 23:56
Рубрика: В мире

На Афоне зарегистрирован первый случай коронавируса

Текст: Константин Волков

На Афоне в монастыре Ксенофонт у одного из монахов возрастом около 60 лет обнаружен коронавирус. Об этом 28 марта сообщает греческое издание Halkidiki focus.

Заболевший переведен в больницу AXEPA в Университете Аристотеля. Известно, что монах недавно был в Великобритании, однако успел вернуться на Афон до закрытия Святой горы 20 марта. В монастыре заболевший общался еще с двумя насельниками, которые сейчас помещены в карантин до получения результатов анализов.

РПЦ запускает в "Одноклассниках" онлайн-общение со священниками

Афонский монастырь Ксенофонт, основанный в X веке и занимающий 16-е место в иерархии, в последнее время стал известен тем, что там был написан текст Томоса для Украинской церкви. Игумен монастыря Ксенофонт Алексий принимал участие в так называемой "интронизации" Епифания (Сергея Думенко) в качестве главы новосозданной Святейшей церкви Украины.

Всего в Греции на настоящий момент подтвержден 1061 случай коронавируса, 32 человека скончались.

В мире Европа Греция Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из КЧР и Ставрополья
Пенсионеры смогут отменить поездку на поезде дистанционно
Собянин призвал москвичей не выходить из дома до конца следующей недели
Регионы России ввели ограничительные меры из-за коронавируса
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой