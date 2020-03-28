Постановление губернатора Приморского края от 27 марта 2020 № 28-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, в целях реализации перечня поручений председателя Правительства Российской Федерации по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25 марта 2020 года, протокола заседания рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, от 24 марта 2020 года № 4-28-7/20 постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.1 в следующей редакции:

"1.1. Временно приостановить на период режима повышенной готовности на территории Приморского края:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания;

проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года - обслуживание граждан в помещениях ресторанов, баров, кафе, столовых, иных организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптечных организаций, зоомагазинов, объектов розничной продажи моторного топлива, а также продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости;

с 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года - деятельность горнолыжных трасс, бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно­оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Организациям, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, в отношении лиц, проживающих в данных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.2. В пункте 2:

изложить подпункт 2.1 в следующей редакции:

"2.1. Гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края (далее - граждане):

воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и на территории субъектов Российской Федерации, на которых выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция);

ограничить иные поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

воздержаться от посещения мероприятий и мест, указанных в пункте 1.1 настоящего постановления;

воздержаться от посещения религиозных объектов.";

изложить подпункт 2.3 в следующей редакции:

"2.3. Гражданам повышенной группы риска в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, хроническую болезнь почек 3 - 5 стадии, а также злокачественные новообразования любой локализации, трансплантированные органы и ткани, неукоснительно соблюдать режим самоизоляции на дому.";

1.3. Заменить в абзаце четвертом пункта 6 слова "в пункте 4" словами "в подпункте 2.2 пункта 2";

1.4. Дополнить пункт 11 абзацем следующего содержания:

"обеспечить внесение изменений в правовые акты Приморского края в сфере социального обеспечения и предоставления мер социальной поддержки гражданам в целях исполнения поручений, содержащихся в обращении Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 марта 2020 года.";

1.5. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

"13.1. Краевому государственному автономному учреждению Приморского края "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае" (далее - МФЦ):

прекратить личный прием заявителей, за исключением выдачи результатов государственной услуги "Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" по предварительной записи;

организовать консультирование заявителей по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг по номеру горячей линии МФЦ 8 (423) 201-01-56.";

1.6. Заменить в пункте 14 слова "2019-nCoV" словами "(COVID-2019)".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







