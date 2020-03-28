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28.03.2020 23:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Публичные слушания в Москве перевели в электронный формат

Текст: Александр Мелешенко
Публичные слушания по программе реновации и другим важным городским проектам будут проходить в электронном формате - такое решение столичные власти приняли на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Первые концепции застройки кварталов реновации удаленно планируется обсудить в апреле, а некоторые другие строительные проекты доступны уже сейчас.

"Электронный формат ни в коей мере не ограничивает права горожан, участвующих в судьбе своих районов, а, напротив, дает дополнительные возможности, - говорит председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - В первую очередь экономит время, которого порой нам всем не хватает, во-вторых, в сложившейся эпидемиологической обстановке это вопрос безопасности. Новый формат даст возможность всем жителям принять участие в обсуждении, не нарушая карантин".

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
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Как же это будет устроено? На самом деле ничего сложного - увидеть и обсудить проекты можно на хорошо знакомом москвичам сайте "Активный гражданин". Там уже открылась соответствующая вкладка по адресу ag.mos.ru/promo/oo. На странице есть ответы на самые распространенные вопросы. Например, сказано, что онлайн будут рассматривать все те же вопросы, что раньше выносились на очные слушания: где построить новую дорогу, где школу, а где поликлинику? Только замечания не придется выкрикивать в переполненном зале или записывать в журнал - достаточно будет оставить их на сайте, проектировщики все учтут.

Поскольку принять участие в слушаниях могут только те, кого непосредственно касается проект - например, местные жители, то нужно подтвердить свой статус с помощью личного кабинета на сайте мэрии mos.ru. Там придется заполнить паспортные данные и ввести номер СНИЛС, а также добавить копии подтверждающих документов. Хватит страницы паспорта с регистрацией или свидетельства о собственности - главное показать, что обсуждаемый проект имеет к вам отношение.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, отвечающий за развитие "Активного гражданина" говорит, что платформа готова к большому наплыву посетителей и никаких проблем у пользователей не возникнет. "Активный гражданин" работает круглосуточно: знакомиться с проектами и оставлять свои отзывы можно в любое время и из любого места. Система надежна: для авторизации предусмотрена многоступенчатая верификация пользователя, а электронный протокол невозможно подделать или потерять", - подчеркнул Пищелко.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Обсуждение первых проектов начнется 30 марта - они касаются реконструкции газопровода в Мещанском и Красносельском районах, а также строительства надземных пешеходных переходов через железнодорожные пути в разных частях столицы. Об одном из них "РГ" подробно рассказывала - это переход через пути Савеловского направления, который свяжет по воздуху Бутырский и Тимирязевский районы. Местные жители его очень ждут, поскольку после запуска МЦД движение поездов на этом участке стало интенсивным и людям приходится ждать у светофора, чтобы перейти пути прямо по рельсам. Надземный переход с лифтами эту проблему решит, а все его характеристики москвичи смогут обсудить как раз на электронных публичных слушаниях.

Проекты застройки кварталов реновации в нескольких районах столицы также планируется обсудить в апреле - сейчас прорабатывается точный список районов и сроки проведения слушаний, рассказали "РГ" в Москомархитектуры.

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