В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом

114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Всего в городе в настоящий момент зафиксировано 817 случаев коронавируса.

Штаб отмечает: все больные и контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

На то, чтобы сдержать распространение инфекции, направлен действующий в столице режим повышенной готовности. Власти обратились к москвичам с просьбой не выходить из дома без нужды в течении ближайших девяти дней. Обойтись без прогулок и посещения магазинов, не ходить в гости и никого не приглашать к себе.

Особенно внимательно соблюдать режим самоизоляции рекомендовано москвичам старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями.