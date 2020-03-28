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28.03.2020 21:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минздрав назвал причину смерти зараженного коронавирусом оренбуржца

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Причиной смерти 57-летнего жителя Бузулука, у которого ранее был выявлен COVID-19, стала коронавирусная инфекция и вызванная ею двусторонняя полисегментарная пневмония.

Фото: Paolo MIRANDA / AFP
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Об этом сообщил минздрав Оренбуржья по итогам патологоанатомического вскрытия. Погибший страдал также сахарным диабетом и хроническим бронхитом. Осложнением стал респираторный дистресс-синдром.

- Вскрытие подтвердило клинический диагноз. Семье, которая находится на изоляции в больнице, оказывается психологическая помощь, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что это первый случай смерти от коронавирусной инфекции в регионе. Житель Бузулука, у которого ранее обнаружили коронавирус, скончался сегодня утром в инфекционной больнице Оренбурга. Недавно мужчина с семьей путешествовал по Европе. По возвращении бузулучанин почувствовал недомогание и был госпитализирован. Анализ на вирус, который был взят у членов его семьи, показал, что COVID-19 заражен и мальчик.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер опубликовал в Instagram обращение к оренбуржцам. Он заверил, что семье погибшего будет оказана помощь и призвал жителей области соблюдать режим самоизоляции.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Кроме того, в субботу стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом в регионе. COVID-19 выявлен у жителя Орска - причем первое обследование дало отрицательный результат. Второй подтвержденный случай - это контакт по семейному очагу в Бузулуке. Пациент здоров, находится на изоляции в боксе инфекционной больницы с 17 марта.

На сегодня в Оренбуржье коронавирусная инфекция диагностирована у шести человек. Пациенты получают лечение в стационарах в изолированных палатах. Состояние стабильное, удовлетворительное.

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