В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для выявления COVID-19

В Новосибирске прошла регистрацию новая тест-система для диагностики коронавируса, разработанная в федеральном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Она позволяет получить результат за 90 минут, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ноу-хау новосибирских вирусологов состоит в том, что у новых тестов гораздо выше чувствительность, чем у аналогов, а это позволяет быстро получить результаты. К тому же, для них не нужна длительная пробоподготовка. Все это и позволило сократить время проведения тестирования.

Планируется, что уже с 30 марта в стране будет запущено производство новых тест-систем мощностью 1000 наборов в неделю по 100 анализов каждый. Такой объем позволит проводить 100 тысяч исследований в неделю. В дальнейшем выпуск таких тестов можно увеличить до 2000 наборов в неделю.

По последним данным, в России выявлено уже 1264 случая заболевания COVID-19 в 62 регионах, число летальных случаев выросло до четырех.