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28.03.2020 21:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК изучит обстоятельства гибели пожарного в Ростове

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону сотрудники Следственного комитета России приступили к проверке обстоятельств смерти пожарного во время тушения охваченных огнем зарослей камыша на левом берегу Дона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
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"Следователем проводится осмотр места происшествия и тела погибшего. Все обстоятельства гибели сотрудника МЧС будут установлены в ходе проверки", - говорится в сообщении пресс-службы СК по Ростовской области.

Напомним, что около полудня в Ростове-на-Дону произошло возгорание камыша и сухой растительности. Из-за сильного ветра пламя охватило территорию, площадью около 250 гектаров.

К месту тушения ландшафтного пожара были направлены 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Совместными усилиями возгорание было локализовано.

Предварительная версия пожара - умышленный поджог: как сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области, возгорание началось сразу с четырех очагов.

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