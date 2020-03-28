Предполагаемый виновник взрыва в доме в Магнитогорске арестован

Орджоникидзевский суд Магнитогорска вынес решение о заключении под стражу на два месяца 44 летнего мужчины, подозреваемого в причастности к взрыву газа в жилом доме на улице Доменщиков Магнитогорска. Он будет находиться под арестом как минимум до 26 мая нынешнего года, уточняет ТАСС.

Взрыв в жилом доме Магнитогорска произошел вечером 26 марта. В результате происшествия на месте погибло два человека: 69 летняя женщина и подросток 14 лет. Еще более полутора десятков жильцов пострадали. В частности с сильными ожогами большей части тела госпитализирован полуторагодовалый ребенок. Сегодня малыша доставили на лечение в Челябинск.

Вероятного виновника ЧП задержали вскоре после взрыва. Как сообщил "РГ" губернатор Челябинской области Алексей Теслер, родственник погибших принес в их квартиру газовый баллон. Он же и занимался ремонтом.

После взрыва в пятиэтажке возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.