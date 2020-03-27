В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв. Об этом на брифинге в правительстве региона в пятницу сообщил губернатор Алексей Текслер.

- Задержан родственник погибших, который принес в их квартиру газовый баллон, - сообщил Алексей Текслер. - Он же, по нашей информации, и занимался ремонтом.

Как уже сообщала "РГ", после взрыва в пятиэтажке возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

В следственном управлении СК региона, сообщили, что с 44-летним подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

В трагедии погибли двое взрослых - 69-летняя женщина и 14-летний мальчик. Сильные ожоги получил полуторогодовалый ребенок. Его состояние оценивается, как крайне тяжелое. У малыша 100-процентные ожоги тела 2 и 3 степени тяжести.

Алексей Текслер сообщил, что взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим и родственникам погибших.