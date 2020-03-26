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26.03.2020 20:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После взрыва в Магнитогорске годовалый ребенок доставлен в реанимацию

Текст: Татьяна Воробьева

В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске на улице Доменщиков погибли женщина и подросток. В реанимацию с места происшествия увезли годовалого ребенка.

Как сообщил на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер, свидетели слышали хлопок, после чего начался пожар на втором этажа пятиэтажного дома. Пламя быстро распространилось наверх.

Фото: vk.com/mgn_online
Названа причина взрыва в жилом доме Магнитогорска

"Все спасательные службы вовремя приехали на объект, пожар был достаточно быстро локализован. Задымление еще остается, - говорит глава региона. - Были обнаружено двое погибших и ребенок в тяжелом состоянии. Он госпитализирован в детскую больницу с многочисленными ожогами. Рассматриваем возможность доставки его в Челябинск - готов вертолет санитарной авиации".

Очевидцы случившегося рассказали, что в подъезд доставляли газовый баллон - пока основная версия заключается в том, что взорвался именно он.

"Было эвакуировано 31 человек из двух подъездов. Все они находятся в пунктах временного размещения, в магнитогорских гостиницах, рядом с местом ЧП в 36 школе организован штаб, все службы мобилизованы, выставлены наряды полиции, имущество охраняться", - доложил губернатор.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрывы газа в домах

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