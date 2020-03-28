"Русские сезоны" приглашают на экзамен по классическому танцу

"Русские сезоны" в ближайшую неделю приглашают в Геликон-Оперу на "Турандот", на концерт Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова и в Академию Русского балета на экзамен по классическому танцу. Крупнейший международный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю продолжает трансляции спектаклей, концертов ведущих российских творческих коллективов - участников "Русских сезонов" 2020 года и прошлых лет - и уникальных закулисных событий.

"Онлайн программа, которую мы открыли концертом Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимира Федосеева, стала дополнением к основной программе. Культура - достояние всеобщее, и России есть что показать миру в эти дни. Мы проводим большую работу не только по подборке контента, но и адаптации, переводу, специально делаем субтитры на французском языке, - рассказывал в интервью "Российской газете" директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев. - Такой формат работы - наш ответ на временные ограничения по проведению гастролей и закрытию границ. Мы сделаем все, чтобы запланированные на территории Франции, Бельгии и Люксембурга российские мероприятия состоялись - речь идет о выставках, спектаклях, концертах, фестивалях. Нам предстоит большая организаторская работа по пересогласованию сроков, площадок, перенаправлению артистов и многому другому. События не отменены, а переносятся на более позднее время: лето, осень, зиму 2020/2021 года".

Ближайшая программа онлайн проекта Stay home with Russian Seasons на сайте проекта.

В понедельник, 30 марта, в 21:00 по московскому времени музыкальный театр "Геликон-Опера" представит спектакль "Турандот" на музыку Джакомо Пуччини. Спектакль удостоен оперной премии "Онегин" и главной премии Союза сценических деятелей РФ "Гвоздь сезона" - "Большой хрустальный гвоздь". Премьера постановки, созданной международной командой во главе с режиссером Дмитрием Бертманом, состоялась в начале 2017 года в рамках крупнейшего интернационального проекта "Евразийская опера". Музыкальное руководство - народного артиста СССР Владимира Федосеева, который прежде не дирижировал оперным спектаклем в России.

В среду, 1 апреля, в 21:00 по московскому времени - редкие кадры настоящего балетного испытания. Санкт-Петербургская Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой покажет видеозапись государственного экзамена по дисциплине "Классический танец", который проходил 17 апреля 2019 года. Педагог - посол международного культурного проекта "Русские сезоны" Николай Цискаридзе. Концертмейстер - Дарья Кондакова.

В пятницу, 3 апреля, в 21:00 по московскому времени неделю "Русских сезонов" продолжит трансляция концерта Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Солисты - артисты молодежной оперной программы лондонского Королевского театра Ковент-Гарден Айгуль Ахметшина (меццо-сопрано) и Алан Пингаррон (тенор, Мексика). В программе прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер Россини, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини, Бизе, Сен-Санса. Концерт состоялся 23 декабря 2019 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки в рамках X Московского фестиваля "Владимир Спиваков приглашает".