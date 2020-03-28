Постановление правительства Санкт-Петербурга от 27 марта 2020 года № 163 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

В целях создания условий для реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 16-3 постановления после слов "региональной социальной доплаты к пенсии" дополнить словами ", иных периодических (регулярных) выплат (компенсаций), предоставляемых отдельным категориям граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,".

1.2. Дополнить постановление пунктами 16-5 - 16-7 следующего содержания:

"16-5. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении государственные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу (образовательные программы) начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, среднего профессионального образования и основные программы профессионального обучения (далее - государственные образовательные учреждения), организовать:

16-5.1. Единовременное предоставление с 06.04.2020 продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся, имеющим право на предоставление питания в государственных образовательных учреждениях в соответствии с пунктами 1 - 4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", стоимость которых рассчитывается исходя:

из размера компенсации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга стоимости питания в государственных образовательных учреждениях, установленного в отношении соответствующих категорий обучающихся государственных образовательных учреждений (70 процентов или 100 процентов);

из стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 год, установленной в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 932, из расчета 10 дней.

16-5.2. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся государственных образовательных учреждений о порядке и графике единовременной выдачи продуктовых наборов, указанных в пункте 16-5.1 постановления (далее - продуктовые наборы).

16-6. Управлению социального питания до 28.03.2020 определить перечень и количество продуктов, подлежащих включению в состав продуктовых наборов, руководствуясь положениями абзацев второго и третьего пункта 16-5.1 постановления.

16-7. Комитету по государственному заказу Санкт-Петербурга до 01.04.2020 разработать и довести до сведения соответствующих заказчиков методические рекомендации по осуществлению закупок продуктовых наборов".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов











