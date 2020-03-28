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28.03.2020 22:08
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке развернули морги в трейлерах

Текст: Максим Макарычев
В Нью-Йорке, где каждые 17 минут от коронавируса умирает один человек, развернули мобильные морги.
AP Photo/Mary Altaffer AP Photo/Mary Altaffer
AP Photo/Mary Altaffer

Большие рефрижераторные трейлеры, которые будут использоваться как временные морги, были размещены возле двух городских больниц, где было зарегистрировано наибольшее количество жертв пандемии коронавируса, сообщает CNN. Каждый из них способен принять 44 тела усопших.

Один из трейлеров был размещен возле медицинского Центра Элмхерст, государственной больницы на 545 коек в Квинсе, расположенной всего в 13 километрах от родного дома Трампа. Эта больница уже успела прогреметь на все Соединенные Штаты. За одни сутки в четверг в Элмхерсте скончались 13 человек, в основном - люди преклонного возраста. По словам Митча Каца, президента и главного исполнительного директора NYC Health + Hospitals, крупнейшей муниципальной системы здравоохранения в стране, за последние 24 часа в больнице было зарегистрировано еще четыре случая смерти от COVID-19.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
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Второй трейлер был установлен возле нью-йоркского центра Bellevue, который находится рядом со зданием главного судмедэксперта города. В бюро отметили, что рефрижераторы предназначены для того, чтобы "помочь облегчить пространство морга в больницах, если это будет необходимо". Трейлеры будут использоваться, если морг больниц заполнится до предела.

Эти мобильные грузовики-морги являются частью плана города по подготовке к потенциальному увеличению количества смертей из-за пандемии коронавируса. Трейлеры, размещенные возле больниц, являются собственностью городского управления по чрезвычайным ситуациям, которое располагает 45-ю подобными автомобилями. Эти трейлеры были приобретены недавно в рамках плана действий на случай стихийных бедствий, пояснили в управлении, добавив, что в этих мобильных моргах может находиться до захоронения до двух тысяч тел.

Как сообщает издание Politico, министерство внутренней безопасности США было проинформировано о том, что морги Нью-Йорка вскоре могут быть заполненными. По расчетам экспертов, это, скорее всего, произойдет уже к середине следующей недели. По словам Аджи Уорти-Дэвис, пресс-секретаря канцелярии главного судебно-медицинского эксперта в Нью-Йорке, в городских моргах может быть размещено до 900 тел, однако с учетом все увеличивающегося количества жертв, этот порог может быть перейден в самое ближайшее время.

Последний случай, когда Нью-Йорк принимал такие решительные и экстренные меры, произошел после террористических атак 11 сентября 2001 года, когда офису городской судебной экспертизы было поручено идентифицировать десятки тысяч частей тел 2753 человек, погибших в результате крушения Всемирного торгового центра.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Власти Нью-Йорка говорят о том, что ситуация с ростом заболеваний коронавирусом в городе может принять катастрофический характер, если федеральное правительство по-прежнему будет игнорировать масштаб бедствия. Городу "Большого яблока" не хватает элементарного медицинского оборудования, масок и халатов.

По словам Майкла Ланотта, исполнительного директора Ассоциации директоров похоронных бюро штата Нью-Йорк, в период действия карантина, который был введен губернатором Эндрю Куомо 20 марта, похоронные услуги в штате ограничены, и только непосредственным членам семьи покойного разрешается собираться на частные церемонии. Некоторые церемонии прощания ограничены только 10 лицами, а другие люди, которые пришли попрощаться с усопшим, должны оставаться в своих машинах и наблюдать за прощанием из них.

Напомним, что из-за переполненности моргов, власти некоторых стран уже использовали необычные места для хранения тел жертв, которые скончались в результате пандемии коронавируса. Так, в Мадриде для этих целей переоборудован местный ледовый центр.

Тем временем

По состоянию на утро субботы по местному времени, число погибших от коронавируса в Нью-Йорке достигло 728 человек, зафиксировано 45 тысяч случаев заражения коронавирусом. Стало известно, что президент США Дональд Трамп обдумывает планы введения карантина в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. В субботу Трамп выступил на больничном корабле USNS Comfort, который отправился из Норфолка, штат Вирджиния, в Нью-Йорк, пораженный коронавирусом. USNS Comfort должен прибыть на Манхэттен в понедельник. В свою очередь губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил на пресс-конференции, что Трамп не упомянул о возможном карантине во время разговора с ним ранее в субботу утром.

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